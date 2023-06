Vacanze italiane per Steven Zhang. Il presidente dell'Inter, impegnato nel delicato compito di far quadrare i conti della sua Inter, si è concesso qualche giorno di pausa dal rovente mercato estivo, e sbarca ad Amalfi.

Una visita piacevole per gli abitanti del luogo che hanno visto arrivare il numero uno della Beneamata a bordo di un lussuoso yacht - come fa sapere Il Mattino - con un gruppo di amici con i quali si è poi intrattenuto a fare colazione in una pasticceria del centro della città prima di fare ritorno a Capri. Qualche giorno Steven aveva anche fatto visita al murale di Maradona nei quartieri spagnoli di Napoli dopo la sua apparizione come giudice nel programma tv di Alessandro Borghese.