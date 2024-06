In occasione di Euro 2024, l’Associazione Svizzera di Football sostiene gli aiuti di emergenza dell’UNICEF per i bambini in Ucraina. A questo scopo, a partire da ieri, 17 giugno, verranno messe all’asta le maglie della Nazionale elvetica indossate durante l'esordio nel torneo con Ungheria, tra cui quelle di Manuel Akanji, Granit Xhaka e Yann Sommer. L’asta di beneficenza 'Maglia del Cuore'' organizzata dall’UNICEF in collaborazione con l’ASF si svolge su ricardo.ch.

"Questa splendida iniziativa ci offre l’opportunità di sensibilizzare sulle condizioni in cui versano i bambini in Ucraina - ha spiegato Bettina Junker, direttrice generale dell’Unicef Svizzera e Liechtenstein -. La guerra va avanti ormai da ventotto mesi e quasi la metà della popolazione, tra cui pressoché tre milioni di minori, dipende dagli aiuti umanitari. L’Unicef è sul posto, dove aiuta le dirette e i diretti interessati a elaborare i traumi vissuti e a ritrovare una parvenza di normalità. Desidero ringraziare l’ASF per la sua solidarietà".

"L’idea dell’Unicef di mettere all’asta le maglie dei giocatori ci ha subito conquistati - aggiunge Adrian Arnold, responsabile della comunicazione aziendale dell’ASF -. Gli Europei sono una rassegna che trasmette senso di appartenenza, non vi è quindi palcoscenico migliore per pensare anche ai bambini e alle famiglie che a causa delle conseguenze di un conflitto devastante non possono gustarsi questa festa sportiva. Con l’Unicef, inoltre, sappiamo che il denaro arriverà lì dove è necessario".