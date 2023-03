Fiocco azzurro in casa Inzaghi: l'ex attaccante di Juventus e Milan Filippo, oggi allenatore della Reggina, è diventato papà per la seconda volta. La sua compagna Angela Robusti ha partorito infatti Emilia, seconda figlia della coppia dopo Edoardo nato 15 mesi fa. Così Inzaghi ha annunciato l'arrivo della sua seconda erede su Instagram: "Oggi, primo giorno di Primavera sei arrivata tu Emilia, nostra immensa gioia. La mamma una roccia, si sta riprendendo! Con il cuore pieno d'amore vi ringraziamo per i tanti auguri". Grande gioia per tutta la famiglia Inzaghi, con il fratello Simone che quindi si fregia per la seconda volta del 'titolo' di zio...