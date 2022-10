Nella polemica per il mancato calcio di rigore assegnato al Barcellona entra in gamba tesa la compagnia aerea Ryanair, che con pungente ironia commenta l'episodio sottolineando come non siano solo i loro voli a non essere dotati di schermi: "Noi come il VAR non abbiamo gli schermi TV", il messaggio che ha inevitabilmente raccolto, oltre agli applausi dei non interisti, risposte anche pesanti del mondo Twitter nerazzurro.