Dopo 99 partite, si conclude l'avventura di Rasid Mahalbasic con la nazionale austriaca di pallacanestro. Il navigato centro giocherà giovedì all'Hallmann Dome di Vienna la sua ultima gara con la selezione nazionale contro l'Armenia, partita valida per la qualificazione alla Coppa del Mondo. Ma che intenzioni ha per il futuro? Intervistato dal quotidiano Krone, Mahalbasic, attualmente impegnato nel campionato messicano, spiega di ponderare due opzioni: "L'Australia sarebbe interessante, un campionato forte. Oppure farò come Marko Arnautovic e andrò in Asia. Puoi guadagnare abbastanza bene lì".