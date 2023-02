La moglie ha però creato un album 'wedding day' su Instagram, in cui pur non essendoci tratta di Onana c'è lei in tutto il suo splendore per il grande giorno. Indiscrezioni sostengono che questa è solo la prima fase di un grande evento, il cui sequel è previsto nel giugno 2023 a Youndé, quando il portiere avrà concluso la stagione con l'Inter. Lady Onana aveva conseguito il dottorato in farmacia negli Stati Uniti nel maggio 2022 e aspettava il loro primo bambino. Dopo il parto, è arrivato il momento del grande sì.