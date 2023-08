Di storie come quella di Micheal Ventre ne esistono moltissime nel calcio di oggi, ma quella dell'ex prodotto del settore giovanile dell'Inter ha assunto sicuramente un lato più oscuro. Ventre, classe 1996, oggi ha 27 anni e gioca nell'Imperia, formazione che milita nel campionato di Eccellenza. La sua storia comincia a prendere una traiettoria strana proprio quando lascia l'ovile nerazzurro però, con uno scambio che lo porta al Genoa e vede un altro giovane ragazzo fare il percorso inverso. La valutazione di Micheal in quella trattativa è di 3,7 milioni di euro e questo - a detta sua e del suo avvocato - gli ha completamente rovinato la carriera.

Come riporta "Calcio e Finanza", Ventre ha deciso quindi di procedere con una causa civile proprio nei confronti del Genoa, società che lo avrebbe utilizzato come "inconsapevole oggetto di un’operazione commerciale che ha portato vantaggi contabili all’intestata Società (…) e comportato la grave e irrimediabile compromissione delle prospettive di carriera", citando le parole del suo avvocato. Micheal non ha mai sfondato nel calcio di alto livello e imputa questo fatto alla spropositata valutazione che il "Grifone" aveva comunicato a bilancio per il suo acquisto, che lo ha costretto a girovagare in prestito fino al 2017 quando il suo contratto con i rossoblù è scaduto. La richiesta di risarcimento è di 2,5 milioni di euro, ma il Genoa - così come l'Inter che però non è citata - ha cambiato proprietà e per andare in fondo alla questione dal punto di vista legale potrebbero volerci diversi tentativi.

Luca Pesenti