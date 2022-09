Romelu Lukaku ritrova, insieme ai compagni dell'Inter, anche gli amici dei suoi primi anni milanesi. Amici che per il belga sono quasi una vera e propria seconda famiglia, come quella Versace. Dove c'è Big Rom c'è il brand italiano con la medusa ma anche viceversa. Complice la mancata partenza per la Nazionale e la conseguente permanenza a Milano per via dell'infortunio, l'attaccante dell'Inter ha potuto godere di qualche piacere extra-calcistico. Non poteva dunque mancare la partecipazione speciale del 90 di Simone Inzaghi allo Show di Versace andato in scena ieri in occasione della Milano Fashion Week. "Meravigliosa sfilata della mia famiglia Versace. Grazie Donatella, è sempre bello rivederti" scrive Lukaku sui social a corredo di alcune foto che lo ritraggono a fianco all'iconica stilista, notoriamente interista, omaggiata con l'ennesima maglia della Beneamata con tanto di dedica e autografo dell'amico bomber.