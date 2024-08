Luis Figo, Gigi Buffon, Alex Del Piero e Zlatan Ibrahimovic, tra gli altri, sono i protagonisti dello spot andato in onda la prima volta ieri in occasione del sorteggio, in cui viene presentata, anche ironicamente, la nuova Champions League. In estrema sintesi, ex calciatori e protagonisti del mondo del calcio ricevono il vademecum con le modalità del nuovo format, tutti con una certa incredulità o difficoltà a capirlo.

Poi arriva il presidente della UEFA, Aleksander Ceferin, che evita di rispondere alle loro domande dirigendosi nel teatro dove un'orchestra sta suonando la versione aggiornata della colonna sonora della competizione. E lì appare anche Ibrahimovic, che evidenzia a modo suo che cosa rappresenta la Champions League, accompagnato da immagini di repertorio del torneo.

Curiosità: lo spot è stato girato a Piacenza, all'interno del bellissimo Teatro Municipale. Che sia di buon auspicio per Simone Inzaghi e la sua Inter...