Lautaro Martinez continua il suo momento d'oro, in campo e fuori. L'ultimo passo mosso dal Toro verso la sua Agustina è una proposta di matrimonio, ufficializzata dalla stessa bionda argentina con un messaggio su Instagram: "Condividere il resto della mia vita con voi, con la nostra famiglia, vederci crescere e imparare insieme, continuare a proiettarci e accompagnarci per sempre è il mio più grande desiderio. Come posso non dire di sì? Magari fosse per tutta la vita. Ti amo con ogni piccola parte di me, grazie per esserti preso cura di me" il testo che accompagna un romantico video condito da infinite rose rosse ed eleganti colpi di violino.