Novità domani in occasione del raduno della Lega di Pontida. Sul palco per annunciare i vari interventi non ci sarà come ormai accadeva da anni Daniele Belotti, ex deputato leghista atalantino doc, che con le sue urla al microfono ha caratterizzato tradizionalmente la kermesse del Carroccio sul pratone nelle valli bergamasche.

A fare da speaker in questa edizione ci sarà Mirko Mengozzi, la voce di San Siro in occasione delle partite dell'Inter. Una scelta alquanto curiosa, considerando soprattutto la fede rossonera del leader del partito Matteo Salvini.