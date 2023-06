C'è una parte di Manchester che tifa Inter e non fa nulla per nasconderlo: è quella legata ai colori dello United, che ovviamente spera, anche come 'vendetta' per la sconfitta in FA Cup di sabato scorso, che i noisy neighbours possano cadere a un passo dal sogno Treble rimanendo così gli unici in Inghilterra a centrare l'impresa. Paddy Power è andata a investigare, scoprendo che alcuni ex Red Devils come Teddy Sheringham, Lee Sharpe e Paul Parker sono diventati non solo interisti col 'sangue neroblu', ma anche italiani al punto da bere caffé e prepararsi una pizza (qui, in verità, con esiti a dir poco opinabili...).

On Champions League Final day, we travelled to Manchester to see who the red side of the City were rooting for…



(18+ BeGambleAware) | #UCLfinal pic.twitter.com/AtK1fdVQP3 — Paddy Power (@paddypower) June 10, 2023