Sergio Iorio, presidente della Pistoiese, ha inaugurato il nuovo sito del club con un messaggio che fa esplicito riferimento a un coro della Curva Nord, come si evince dal titolo: "Te l'ho promesso da bambino".

"Sì, è vero, anche se le parole sono rubate al coro di una (grande) squadra rappresentano il mio vero sentimento per la Pistoiese - afferma -. Anche se lo avevo “promesso da bambino”, è sempre e solo stato un sogno, e si sa, i sogni tendono sempre a idealizzare e rendere tutto più bello della realtà. Infatti, anche se amore e passione per i colori arancioni durano da decenni, con tanti bellissimi ricordi, a Pistoia e in trasferta, con il mio babbo, mai avrei pensato che la Pistoiese per sopravvivere avesse bisogno di me".