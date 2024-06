Gli Europei sono alle porte e la vigilia offre spunti calcistici ma non solo. Il quotidiano britannico Times si è infatti divertito a stilare la classifica dei calciatori più attraenti che si esibiranno in Germania a partire da venerdì: a primeggiare in questa particolare graduatoria è il portiere dell'Inter e della Svizzera Yann Sommer, che precede il tedesco Joshua Kimmich e lo spagnolo Álvaro Morata. La Svizzera si prende con Murat Yakin anche il 'premio' di ct più cool.