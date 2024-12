Il cantante Tananai ospite del Cagliari all’Unipol Domus. Nell’Isola per l’esibizione in programma domani sera ad Assemini, l'artista – di dichiarata fede interista - è stato invitato per partecipare alle attività della Curva Futura, il primo settore in Italia realizzato per ospitare i bambini della “Scuola di Tifo”. Il progetto, ideato e gestito dalla fondazione “Carlo Enrico Giulini”, ha l’obiettivo di educare i piccoli tifosi di domani.

Dopo le lezioni in classe degli educatori, i bambini e le bambine delle scuole del territorio – oltre 1.800 durante la stagione sportiva – vengono invitati ad assistere dalla Curva Futura ad una partita del Cagliari per mettere in pratica i migliori esempi di tifo, incitando i propri beniamini - anche della squadra ospite - senza mai offendere il prossimo. Un tifo positivo, mai contro. Con Tananai questa sera una rappresentanza delle scuole di Sestu e del Gerrei.