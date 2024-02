Prima serata di Sanremo in corso in diretta dall'Ariston, dove a sorpresa spunta un ospite speciale e noto alla kermesse della musica italiana: Zlatan Ibrahimovic. L'ex attaccante del Milan, oggi senior advisor di RedBird, protagonista di un siparietto con Amadeus a proposito del posto d'onore a lui riservato, è stato bersaglio d'ironia pungente del presentatore e direttore artistico del Festival, noto tifoso nerazzurro. "Ti ho riservato un posto in prima fila. Anche se non sei primo in classifica..." ha detto ridacchiando Amadeus, soddisfatto del primo posto in solitaria della sua Inter.