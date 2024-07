Marcus e Khephren Thuram sono destinati a giocare contro nel prossimo derby d'Italia tra Inter e Juventus. Come ricorda oggi Sky, i due si sono già trovati su un campo da calcio come avversari, in Coppa di Francia nel 2019. La partita era Guingamp-Monaco, per la semifinale. Finì 2-2 ai regolamentari e 5-4 ai rigori per il Guingamp, in cui giocava l'attuale giocatore nerazzurro, che aveva anche segnato durante la gara, prima della lotteria dei penalty.