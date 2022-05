Sarà Damianito, dj proveniente da Matera, a intrattenere il pubblico di San Siro nell'intervallo di Inter-Sampdoria con 'Inter Beats', il dj set promosso da 'Machete Tv' e offerto ai tifosi durante delle gare interne della squadra neroazzurra. Damianito, nome d’arte di Damiano Papapietro, ha svelato il suo talento per il mondo del clubbing conquistando il terzo posto nel programma televisivo TOPDJ 2015 con i giudici Albertino di Radio Deejay, Stefano Fontana e Lele Sacchi n onda su Sky e Tv8 nel 2015 e il successo nella finale mondiale di Red Bull 3Style l’11 febbraio 2018. Damianito ha partecipato come dj a tutte le tappe del Summer Tour di Elettra Lamborghini nel 2019.

Dal 19 al 21 novembre 2021 il dj Damianito è volato in Qatar per ricoprire il ruolo di dj resident per la scuderia RedBull dalla postazione del podio del Gran Premio del Qatar all’interno del Losail International Circuit, posizionato vicino a Doha.