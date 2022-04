C'è anche Samir Handanovic tra i giocatori inseriti da FIFA 22 tra i FUT Captains. Si tratta di una serie di carte speciali rilasciate dal videogioco EA Sports per celebrare i più grandi capitani del calcio mondiale, sia del passato che del presente. Il portiere sloveno dell'Inter - come testimoniato dai social nerazzurri - ha posato per una foto con il riconoscimento direttamente ad Appiano Gentile.