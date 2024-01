Due giocatori dell'Inter, secondo quanto riportato dall'edizione veneta del Corriere della Sera, sarebbero stati querelati per violazione della privacy. Secondo il racconto del quotidiano i due nerazzurri, durante una serata del 6 gennaio alla discoteca Hollywood di Milano, avrebbero costretto un ragazzo friulano ad abbandonare il locale con l'accusa di aver realizzato foto e video dei calciatori in momenti privati, ispezionando il cellulare alla ricerca delle immagini.

In quella serata pare sia stata organizzata una festa privata con tanti calciatori di Serie A, soprattutto di Inter e Verona che erano state avversarie nel lunch match. Il ragazzo ha poi dichiarato che alle 4.15 del mattino è stato avvicinato da un uomo alto e biondo che gli ha chiesto se avesse filmato i giocatori dell’Inter, con annessa risposta negativa. È a quel punto che, stando alla versione del ragazzo, sarebbe poi stato trascinato fuori dal locale dai due calciatori: "Trovandosi in evidente difficoltà anche numerica, il nostro assistito non ha opposto resistenza e ha subito l’imbarazzante situazione - le parole dell'avvocato Stefano Tutino al CorSera -. Sono state visionate le sue foto personali e anche i suoi profili social e non hanno trovato nulla".

L'altra accusa riguarda invece una presunta minaccia ("Sai cosa ti può succedere se ti metti contro di me") e la richiesta di pronunciare "Milan m..." prima di lasciarlo andare: "Un atteggiamento da bulli, se i fatti saranno confermati dalle indagini - prosegue l'avvocato Tutino -. I due rischiano di essere indagati per minaccia ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni, avendo agito con violenza e violato la privacy del nostro assistito".