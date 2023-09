Non poteva mancare una nutrita presenza nerazzurra a San Sebastian, dove stasera l'Inter affronterà la Real Sociedad per il match d'esordio della nuova edizione della Champions League. E per lasciare una testimonianza, sulla spiaggia locale un paio di tifosi interisti hanno scritto a caratteri cubitali, a favore di droni e telecamere, un eloquente 'Forza Inter' (foto Sky). A conferma che si può andare in trasferta manifestando la propria fede senza necessariamente essere incivili...