C'è anche una piccola rappresentanza nerazzurra questa sera al Mediolanum Forum di Assago. I tre giocatori dell'Inter André Onana, Stefan de Vrij e Hakan Calhanoglu, infatti, sono presenti sulle tribune dell'impianto per assistere alla sfida di basket tra per Olimpia Milano e Real Madrid, valida per la sesta giornata di Eurolega.