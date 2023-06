Giorni di matrimoni in casa Inter. Dopo l'ultima celebrazione che ha visto protagonista Lautaro Martinez, anche Alessandro Bastoni ha deciso di sposarsi, con atti ufficiali andati in scena il 31 maggio. Questo quanto si evince dal post pubblicati su Instagram dal difensore nerazzurro, mentre in una storia annuncia con fierezza "Mia moglie! Per sempre", rivolto alla dolce metà Camilla Bresciani.