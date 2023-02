Crescono ora dopo ora le quotazioni della difesa a tre nel Milan per il derby di stasera. Stefano Pioli starebbe pensando a una rivoluzione tattica per arginare un periodo di crisi di risultati in una partita delicata. La stessa motivazione che spinse Gennaro Gattuso nell'aprile 2019, semifinale di Coppa Italia contro la Lazio al Meazza, a giocarsi il tridente arretrato. Non andò bene: i biancocelesti di Simone Inzaghi vinsero 1-0 con un gol di Joaquin Correa che, assente per infortunio, non potrà replicare la statistica.