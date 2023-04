Quella che doveva essere una semplice giornata di turismo in giro per Milano è diventata una giornata da autentica star per André Onana. Il portiere dell'Inter si è fatto un giro in centro per mostrare la città ai suoi fratelli, ma una volta riconosciuto è stato preso d'assalto da ragazzini e tifosi. Il portierone non ha fatto una piega, anzi, in maniera molto gentile, si è reso disponibile per selfie e autografi con tutti.