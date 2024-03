Denzel Dumfries ha deciso di concedersi un grosso investimento immobilare. Il terzino dell'Inter, al momento nei Paesi Bassi per gli impegni con la Nazionale, ha acquistato esattamente un mese fa un villino indipendente a Rhoon, frazione del comune di Albrandswaard, nei dintorni di Rotterdam. Riuscendo oltretutto a strappare uno sconto al momento dell'acquisto: secondo BekendeBuren, Dumfries ha comprato l'immobile per 947.500 euro, riuscendo a risparmiare rispetto al prezzo iniziale di 995mila euro.

La villa si compone di sette vani, di cui cinque camere da letto e 1 bagno, disposti su tre livelli più seminterrato. La cucina è ovviamente lussuosa e dotata di tutti gli elettrodomestici da incasso immaginabili. All'esterno, è circondata da un grande giardino con ulivi e cipressi. Compreso il garage, all'interno della proprietà possono stare in totale tre auto. Il piano terra è dotato di riscaldamento a pavimento. Dumfries aveva già venduto il suo attico a Barendrecht, comprato per 1 milione e rivenduto per 1.130.000 euro un anno dopo. Oltre alla villa unifamiliare possiede anche due appartamenti a Rotterdam, forse affittati.