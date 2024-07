Josep Martinez Riera è il nuovo portiere dell'Inter e il club nerazzurro lo presenta ai tifosi con dieci curiosità, dal soprannome Pepo passando per l'idolo Casillas. L'identikit comincia però da un accenno biografico dell'estremo difensore nato ad Alzira, in Spagna, il 27 maggio 1998. "Cresciuto nelle giovanili del Barcellona, nel 2017 passa al Las Palmas, dove rimane per tre stagioni giocando 28 partite in Segunda Division. Nel 2020 si trasferisce in Germania, al Lipsia: nelle due annate tedesche gioca 4 partite, una delle quali rappresenta il suo esordio in Champions League e vince anche la Coppa di Germania nel 2022. Nella stagione 2022/23 arriva in Italia, al Genoa: con i rossoblu conquista la promozione in Serie A al suo primo anno, collezionando poi 36 presenze nella massima serie italiana nella passata stagione.

IL SOPRANNOME

Sono tanti i soprannomi con cui è stato chiamato Martínez: quello forse più diffuso però è Pepo. Questo nomignolo è stato inventato da uno dei suoi compagni ai tempi del Las Palmas: un nome nato scherzosamente che poi si è diffuso tra tutti gli amici di Josep.

L'ESEMPIO TRA I PALI

Spagnolo, nato nella Comunità Valenciana, Josep ha sempre voluto fare il portiere: il suo idolo quando era bambino era Iker Casillas, leggenda del calcio spagnolo.

PREDECESSORI NERAZZURRI

L'Inter da sempre ha una grandissima tradizione di portieri: tra i grandi numeri 1 della storia nerazzurra Martínez ammira particolarmente Julio Cesar. Josep ha grandi ricordi dell'estremo difensore brasiliano, che nei suoi sei anni all'Inter ha vinto 14 trofei.

UN MOMENTO INDIMENTICABILE

Sono tante le emozioni che Josep ha vissuto sul campo da calcio dall'inizio della sua carriera: per lui però resta indelebile la felicità vissuta il 6 maggio 2023, quando con una vittoria per 2-1 contro l'Ascoli il suo Genoa conquistò la promozione in Serie A alla fine della stagione 202/23.

LA PARATA PIÙ BELLA

La carriera di Martínez ha avuto una svolta importante con il suo arrivo in Italia, al Genoa, nella stagione 2022/23: il portiere pensa che la sua parata più bella e importante risalga alla sfida contro la Reggina di quell'anno, terminata 1-0. Josep si riferisce all'intervento all'ultimo secondo con cui deviò sopra la traversa un pallonetto dell'attaccante avversario, regalando ai rossoblu una vittoria fondamentale nella corsa verso la promozione.

TRE PAROLE

Coraggioso, tranquillo e un buon amico, dentro e fuori dal campo: sono queste le tre parole che Josep userebbe per descriversi.

IL MARE E IL SURF

Martínez è cresciuto ad Alzira, in una città a pochi km di distanza dal mare, dove amava trascorrere le giornate cavalcando le onde con la tavola da surf. Una passione che l'ha accompagnato fin da piccolo prima di diventare un calciatore professionista.

L'EMOZIONE DELLA NAZIONALE

Una delle emozioni più grandi della carriera di Josep finora è arrivata quando il portiere ha potuto esordire con la maglia della Spagna. Martínez ha collezionato tre presenze con l'Under 21 e una con la Nazionale maggiore, un'amichevole vinta per 4-0 contro la Lituania l'8 giugno 2021 a Leganés.

L'ATTACCANTE PIÙ FORTE

Sono tanti gli avversari affrontati da Josep nel corso della sua carriera: il portiere però pensa che l'attaccante più forte che ha incontrato sia Lautaro Martinez.

IL GENERE MUSICALE

Josep è un grande appassionato di musica: il suo genere preferito è il reggaeton, ma il portiere ascolta anche molte canzoni tipiche spagnole. Prima di scendere in campo però Martínez cambia genere, ascoltando musica techno per caricarsi prima di ogni partita.