Juan Cuadrado ritrova Denzel Dumfries, anche se per poco tempo (e non in campo) dopo l'avventura insieme all'Inter nell'annata della Seconda Stella. Il colombiano posa sorridente con l'olandese in una foto postata su Instagram e spiega il motivo dell'incontro con l'ex compagno di squadra: "Con il Panita Dumfries portando i nostri figli a calcio. Piacere rivederti Panita", si legge nella storia pubblicata sui social dal laterale dell'Atalanta.