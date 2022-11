Un debutto iniziato bene e finito malissimo per l'Argentina di Lautaro Martinez, crollata con l'Arabia Saudita al debutto dei Mondiali in Qatar. L'1-2 finale capovolge i pronostici della vigilia - compresi quelli dei bookmaker che davano l'Albiceleste a 1,15 e i verdi a 20 - ma fa felice i pochi scommettitori che, contro ogni previsione, avevano puntato sul colpo della nazionale di Hervé Renard. In tutta Italia solo lo 0,08% delle scommesse era andato sul «2» dell'Arabia Saudita, e sono i giocatori siciliani a emergere in modo particolare: secondo quanto reso noto da Planetwin365, uno scommettitore di Messina ha vinto oltre mille euro grazie a una giocata singola sul "parziale/finale", ovvero sul risultato a fine primo tempo e su quello al triplice fischio.