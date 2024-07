Tifosi 'speciali' stamattina presto al CONI in attesa che Mehdi Taremi spuntasse dalla porta della struttura per il classico saluto alla gente fuori. Una madre di origini iraniane non ha perso l'occasione per accompagnare il figlio e un amico per vedere da vicino il proprio idolo, con i due ragazzi vestiti con la maglia della Nazionale dell'attaccante.

Ovviamente, Taremi non si è sottratto a questa accoglienza 'di casa' e oltre alla foto di gruppo e a un benvenuto con sentito ringraziamento ha autografato le maglie dei due giovani tifosi.