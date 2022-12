Episodio a dir poco incredibile avvenuto su TRT, televisione di stato della Turchia, e relativo alla partita Marocco-Canada giocata giovedì. Il commentatore Alper Bakircigil ha pronunciato il nome dell'ex attaccante dell'Inter Hakan Sukur, citato subito dopo il gol del vantaggio marocchino firmato da Ziyech, che aveva superato il precedente record siglato proprio dal centravanti turco ex Inter, Parma e Torino. Un nemico giurato del presidente Erdogan, come ha capito bene in tempo breve lo sfortunato telecronista, licenziato in tronco addirittura durante l'intervallo. A inizio secondo tempo Bakircigil non si è presentato al tavolo di commento, venendo sostituito alla svelta da un collega.