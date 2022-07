Dopo il forum di quest'oggi a Cervia, Beppe Marotta è stato fermato da un tifoso dell'Inter sul palco dell'evento, lanciando l'ennesimo appello all'ad sport nerazzurro affinché faccia il possibile per trattenere Milan Skriniar: "Mi raccomando, non venda Skriniar, per favore", le parole del tifoso accolte con un sorriso e un: "No, no" da Marotta.