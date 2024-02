C'è anche un po' di Inter nel nuovo album di Kanye West. Andando a spulciare nei Credits delle tracce 'Carnival' e 'Stars' del nuovo album 'Vultures 1' lanciato negli ultimi giorni spicca anche la Curva Nord. Il disco, realizzato in collaborazione con Ty Dolla Sign, vede inserito anche il tifo organizzato nerazzurro nelle 'Choir Vocals' dei due pezzi del rapper di Atlanta, in entrambi i casi insieme a Federico Secondomè e ZLYAH. In tutte e due le canzoni sono infatti presenti dei campionamenti dei tifosi interisti.