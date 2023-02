Serata libera dopo la deludente trasferta di Bologna e rientro a casa per Kristjan Asllani, che come riporta Il Tirreno si è concesso una pizza in centro a Pontedera, nel locale Voluttà-Lieviti e Colori. Dopo cena, il centrocampista dell'Inter si è intrattenuto concedendo foto e autografi ai presenti. Va ricordato che prima di approdare alle giovanili dell'Empoli, l'italo-albanese ha giocato, con l'etichetta di baby prodigio, nella Butese.