Sabato 2 novembre alle ore 20 e domenica 3 novembre alle ore 16, il Teatro Gerolamo di Milano ospita: 'Picchi', uno spettacolo che rende omaggio a una delle figure più iconiche del calcio italiano: Armando Picchi. Diretto da Alessandro Brucioni e interpretato da Michele Crestacci, con musiche curate dallo stesso Brucioni, Picchi è prodotto da mo-wan teatro con il supporto della Regione Toscana. Il testo si immerge nella vita e nella carriera di Armando Picchi, capitano dell’Inter di Helenio Herrera e Angelo Moratti. Il calcio diventa un pretesto per raccontare il personaggio in tutte le sue sfaccettature: il ribelle, il combattente, l’uomo di Livorno che porta con sé il carattere indomito della sua città, dai marinai della sua famiglia al nonno anarchico.

La narrazione passa dai campi di Livorno alla gloria della Coppa dei Campioni a Vienna nel 1964, intrecciandosi con i grandi cambiamenti della società italiana degli anni Sessanta. Lo spettacolo mescola comicità e intensità emotiva, rievocando il boom economico, la rivoluzione sessuale del ’68 e un’epoca in cui il calcio si trasformava da sport romantico a simbolo del progresso industriale e del consumismo. Sullo sfondo, emerge un’Italia in cambiamento, dove la TV, i nuovi costumi e il calcio riflettono l’evoluzione della società. Picchi diventa così non solo la storia di un calciatore, ma un ritratto del Paese e dello spirito di resistenza, di creatività e di lotta che caratterizza l’italiano.