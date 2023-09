Continua il corteggiamento di Thomas Zilliacus all'Inter. All'imprenditore finlandese, notoriamente interessato all'acquisto della società meneghina, non passa inosservato il grande risultato ottenuto ieri al derby e rivolge i complimenti pubblici a squadra, staff e dirigenza: "Congratulazioni a Simone Inzaghi, Steven Zhang e a tutta la squadra dell'Inter per questo risultato straordinario! Per la squadra di questa stagione nulla è impossibile" scrive su Twitter.

Congratulations Simone Inzaghi, Steven Zhang and the entire Inter Milan team for an amazing result! For this season's team nothing is impossible! #nerazzurri #SerieA #InterMilan #ChampionsLeague #winners #Champions pic.twitter.com/lztHY7cwGt