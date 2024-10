Dopo il ko incassato contro il Portogallo, la Nazionale polacca s'appresta ad affrontare la quarta sfida di Nations League in programma per domani contro la Croazia. A presentare il match, ultimo di questa sosta per le Nazionali, è l'interista Piotr Zielinski che in conferenza stampa ha detto: "Abbiamo fatto un briefing sulla partita contro il Portogallo. Sappiamo cosa abbiamo sbagliato, ora ci concentriamo sulla partita di domani che per noi è molto importante. Crediamo di poterla vincere questa partita" ha esordito il numero 7 di Simone Inzaghi caricando i compagni ai quali poi si rivolge senza mezzi termini: "Dobbiamo fare di tutto per vincere questa partita. Abbiamo già giocato contro la Croazia, sappiamo di potercela fare. Anche se questa è una Nazionale buona e forte, in alcuni momenti la partita è andata bene, abbiamo avuto situazioni che potevano andare in gol. Adesso giochiamo davanti al pubblico di casa, dobbiamo imporre il nostro stile di gioco e vincere".

Su Modric:

"Tutto del gioco di Luka Modric mi impressiona. È uno dei migliori centrocampisti degli ultimi anni, vincitore del Pallone d'Oro, e ha vinto sistematicamente la Champions League. Ha tutto, intelligenza calcistica ai massimi livelli. Ha 39 anni ed è un grande giocatore in questo campo. A Osijek ha dimostrato il ruolo chiave che ha giocato per la sua Nazionale, correndo su tutto il campo e alimentando gli attacchi della Croazia. È uno dei giocatori per cui ho sempre provato ammirazione".

