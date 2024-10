Nel corso della lunga intervista concessa a FootTruck, Piotr Zielinski ha tratteggiato le qualità calcistiche e umane di Simone Inzaghi: "E' un allenatore bravo, molto preparato tatticamente - le parole del centrocampista dell'Inter -. E' davvero scatenato in panchina, reagisce a ogni cosa che succede in campo. Parla molto, dà molte indicazioni, urla tanto. Il giorno dopo la partita non ha più voce. Ma è una persona super, rimane in contatto con tutta la squadra per vedere ciò che facciamo e per farci sentire gruppo. E' bravo, mi piace lavorare con lui".

A proposito della concorrenza a centrocampo di Mkhitaryan, Zielu si è espresso in questi termini: "Gioca nella mia stessa posizione, è un giocatore e un uomo eccellente. Dal momento del mio arrivo, abbiamo avuto parlato di tutto. E' un grande giocatore, con una carriera meravigliosa. E' uno a cui guardare, da cui imparare".

