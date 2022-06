Gazzetta dello Sport e Corriere dello Sport oggi riportano riassumendo il discorso che ieri Steven Zhang ha fatto a tutti i dipendenti nell'appuntamento voluto da lui stesso a Interello. Parole che hanno espresso gratitudine e soddisfazione per il percorso svolto in questi anni dall'Inter e culminato con la conquista di vari trofei nell'ultimo biennio.

"Abbiamo vissuto un momento duro per tutti causa pandemia, ma abbiamo la fortuna di lavorare nel calcio, un settore che dà emozioni forti: ne abbiamo vissute di uniche vincendo tre trofei. Tappiamoci le orecchie sulle speculazioni che arrivano da fuori sulla società, e lavoriamo per vincere di nuovo insieme - ha detto Zhang -. Sei anni fa non lo avrei neppure immaginato, soprattutto se mi avessero detto che avremmo battuto due volte la Juventus in finale".