C'è anche Mattia Zanotti tra i prezzi pregiati dell'Italia U20 impegnata nel Mondiale di categoria in corso in Argentina. Il terzino dell'Inter, raggiunto dai colleghi di TMW, comincia dal commentare l'esperienza con gli azzurrini e l'impegno con l'Inghilterra agli ottavi di finale: "E' una squadra fortissima, fisica. Ci stiamo già pensando, pian piano ci avvicineremo alla partita vedendo dei video e studiandoli sempre meglio. Non ci coglieranno impreparati, anche perché li conosciamo. Li abbiamo già sfidati in semifinale nell'Europeo Under 19 e vogliamo riscattarci".

Rispetto all'Inter in Nazionale giochi qualche metro più indietro.

"Io per fortuna ho sempre fatto il terzino destro, mi trovo benissimo a farlo. Rispetto all'Inter devo stare più attento alla fase difensiva, in nerazzurro sono più un laterale a tutta fascia. Un ruolo un po' diverso però mi trovo molto bene anche nella difesa a quattro".

Perché ti chiamano il Trattore?

"E' un nomignolo che mi hanno affibbiato mister e compagni durante le giovanili. Un po' anche per il Pupi Zanetti, che è il mio idolo. Ma guai a fare paragoni, di simile c'è solo il cognome...".

Chi è il tuo riferimento all'Inter?

"Ce ne sono tanti di giocatori forti e da tutti cerco di rubare qualcosa. Dimarco, Darmian e Dumfries ma anche Bellanova, è giovane ma anche lui per me è fonte d'ispirazione".

Sperando in un percorso alla Dimarco.

"Sta facendo una grande carriera dopo la giusta gavetta. Il suo è senza dubbio un percorso che mi piacerebbe emulare".

Mentre tu ti giochi il Mondiale Under 20, i tuoi compagni hanno iniziato la preparazione della finale di Istanbul.

"Saranno due settimane incredibili. Settimane piene di allenamenti con l'obiettivo di arrivare in fondo a questa competizione. E poi l'Inter che si giocherà la sua finale a Istanbul: il sogno è quello di un doppio successo, noi in Argentina e loro in Turchia".

