A margine del sorteggio di Miami, dove è stato definito il destino nel Mondiale per Club 2025 dell'Inter, abbinata a River Plate, Urawa Red Diamonds e Monterrey nel gruppo E, Javier Zanetti si è soffermato ai microfoni della FIFA per un'intervista flash: "Per l'Inter poter partecipare al Mondiale per cCub, che ha questo format per la prima volta, rappresenta onore, prestigio e orgoglio. Speriamo di poter fare una grande competizione", le parole del vice presidente nerazzurro.

