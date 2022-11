Javier Zanetti è protagonista quest'oggi di un'intervista pubblicata da Il Giorno. Nella chiacchierata si parte in primis da quanto accaduto in Curva Nord nel corso di Inter-Sampdoria. "Spero non succeda mai più. Quest’anno abbiamo registrato tanti sold out: un record nella storia del club. La gente deve tornare allo stadio - afferma il vicepresidente - Non credo che ora la gente voglia scappare, l’impulso del tifoso è più forte di quel che è accaduto. Però vanno rispettati i valori dello sport. Troppo potere nelle Curve? Non voglio dividere i tifosi... parlo di tutti. Cose come quelle dell’altra sera non mi piacciono. Lavoreremo sempre per riempire lo stadio".

Un dispiacere anche nel pensare di dover perdere il Meazza, se nascerà un nuovo San Siro, ma Zanetti difende l'idea della società. "C’è una visione romantica, ma è tempo di grande innovazione. Dobbiamo migliorare la struttura per offrire al tifoso uno stadio all’avanguardia e un’esperienza che vada oltre la partita". Il dirigente nerazzurro racconta di aver preso qualcosa da Moratti nella sua esperienza da dirigente. "Sicuramente il senso di appartenenza. Moratti e suo padre sono l’Inter. Ci sentiamo spesso, per questo club sarà sempre importante. Io cerco di continuare a trasmettere i veri valori dell’Inter come faceva lui. Dicevo sempre a Moratti che continuando a lavorare come stavamo facendo sarebbe arrivato il nostro momento. Il tempo mi ha dato ragione. Se ho detto lo stesso a Zhang? Sì. Le vittorie arrivano con cultura del lavoro e programmazione. Nel calcio serve tempo. Un trofeo nell'anno dei miei 50? Mi auguro di sì. Intanto, è già un risultato straordinario essersi qualificati in Champions nel girone di Bayern Monaco e Barcellona".