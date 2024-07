Ci sarà anche l'Inter tra i club che oprenderanno parte al Mondiale per Club del 2025. Una competizione che conosce bene Javier Zanetti, vice presidente nerazzurro e capitano della squadra nerazzurra che vinse il trofe nel 2010: "Credo che ti dia l'opportunità di capire a che livello sia una squadra e quanta ambizione hai. È una competizione che ti fa incontrare le migliori squadre e ti aiuta a migliorare", le parole di Pupi ai canali ufficiali della FIFA.

