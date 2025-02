Tanta carne al fuoco nell'intervista rilasciata a ESPN da Javier Zanetti, vice presidente dell'Inter. Tra i temi trattatati da Pupi anche quello relativo al nuovo format della Champions League: "È sempre bello giocare in questa competizione perché ti confronti con i migliori. C'erano molte incognite con il nuovo format e questo lo ha reso molto attraente perché non consente speculazioni. Venerdì andrò al sorteggio a Nyon per vedere cosa ci riserva il destino negli ottavi di finale".

A proposito di competizioni nuove di pacca, Zanetti ha fatto una battuta sul Mondiale per Club 2025 e, in particolar modo, su uno dei tre avversari dei nerazzurri nel girone: "Al sorteggio ho incontrato Enzo (Francescoli, ndr) e il presidente Brito. Sarà fantastico per noi affrontare il River, so che Marcelo (Gallardo, ndr) fa giocare bene le sue squadre. Non sarà facile per noi".

Parlando del suo passato da giocatore della Nazionale, Zanetti ha fatto riferimento anche al suo ex compagno di squadra, Pablo Paz, papà di Nico: "Pablo e io abbiamo dormito insieme nel ritiro per il Mondiale del 1998, ora c'è suo figlio che gioca molto vicino a casa mia, a Como, e sta facendo molto bene, proprio come Soulé, che è bravo anche lui ogni volta che gioca".

In coda alla chiacchierata si parla del ruolo di terzino, con particolare focus su Federico Dimarco che Denzel Dumfries: "Da quando sono con noi, hanno dimostrato grande personalità e continuità. Dimarco ha un piede che pochi giocatori in quella posizione hanno e ha il vantaggio di essere cresciuto nel nostro vivaio. Siamo molto contenti del livello di entrambi. Nella Selección mi piacciono tutti e quattro i laterali, che hanno caratteristiche diverse".

