Avete parlato già di Andrea Colpani con Inter e Juventus? A domanda diretta, Adriano Galliani risponde assicurando di non aver ancora avviato contatti con nessun club per il talento del Monza: "Mai parlato di Colpani con nessuno - sottolinea l'ad dei brianzoli -. Gli è stato prolungato il contratto per 5 anni. Leggo di prenotazioni, di robe... ma giuro su Dio che non ne ho parlato con nessuno. Poi adesso da senatore devo stare attento ai giuramenti (ride, ndr)". A seguire le immagini.

