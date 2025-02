L'Inter di Andrea Zanchetta esce dai quarti di finale di Coppa Italia Primavera con molto rammarico, dopo un derby equilibrato e concluso solamente ai rigori dopo il 2-2 dei tempi regolamentari. Il tecnico dei nerazzurri ha parlato nel post-partita, rispondendo primariamente all'inviato di FcInterNews.

FcIN - Nel primo tempo il Milan ha spinto di più, ma voi avete saputo reagire. C'è il rammarico di non averla chiusa dopo il sorpasso?

"Dell'atteggiamento non rimprovero nulla, ma sull'1-1 potevamo fare meglio in 4-5 occasoni. Siamo arrivati vicino al portiere senza riuscire a trovare l'ultimo passaggio. L'inerzia era dalla nostra parte, avremmo potuto forse chiuderla. Ma è comunque un discorso relativo perché il Milan ha giocatori di qualità. Nella prima frazione i rossoneri hanno creato qualcosa di più, ma sono contento dei ragazzi. Sapevamo che avremmo avuto difficoltà, ma le abbiamo create anche a loro. Peccato perché ci credevamo, ma non rimprovero nulla ai ragazzi, che continuano a crescere. Sono contento, lo sarei stato di più se avessimo vinto".

Come in campionato, anche questa volta è stata combattuta. Hai visto tante differenze?

"Penso che oggi abbiamo fatto meglio del campionato, siamo cresciuti sul piano dell'intensità, del ritmo e della capacità di creare occasioni. Sono più soddisfatto di questa prestazione che non della scorsa. Oggi abbiamo avuto tante situazioni per chiuderla, ma non ce l'abbiamo fatta".

In entrambe le situazioni è andato a segno Mosconi, che è rientrato pienamente in gruppo. Ci dà un giudizio su di lui?

"I giudizi individuali non mi piacciono. L'Inter ha sempre avuto giocatori di qualità, Mosconi è uno di questi. Ci sono tanti giocatori con molto margine di crescita, soprattutto caratteriale. Li stiamo vedendo crescere, siamo contenti sotto quest'aspetto. Ci sono tanti ragazzi che stanno crescendo bene".