Ancora una volta titolare e ancora una volta decisivo, Lautaro Martinez risolve anche il match col Perù e chiude il 2024 dell'Argentina con un sorriso. I campioni del mondo chiudono in vetta alla classifica del ranking Fifa, sopra Francia e Spagna, e primi nella classifica delle 'eliminatorias' grazie al gol del capitano dell'Inter. Uomo partita dell'1-0 contro la Blanquirroja, il Toro ha segnato il 32esimo gol nelle 70 partite giocate con la maglia della Seleccion eguagliando Diego Armando Maradona e diventando il 5° capocannoniere di tutti i tempi dell'Albiceleste, uno in meno di Gabriel Batistuta e Gonzalo Higuain.

A dieci minuti dalla ripresa, il solito Messi pennella un cross che trova un perfetto Lautaro Martinez che in 'pirueta espectacular' non lascia scampo a Gallese. Golazo in volée che fa esplodere la Bombonera e consegna ai campioni del mondo il 25esimo punto nella classifica per le Qualificazioni al Mondiale 2026.

¡G️L DE ARGENTINA! Asistencia perfecta de Leo para que el Toro abra el marcador con un golazo descomunal



10' ST | 🇦🇷 Argentina 1 - 0 Perú 🇵🇪



Mirá #ArgentinaXTelefe con los comentarios de @jpvarsky y los relatos de @giraltpablo

