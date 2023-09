Ecco Davy Klaassen, il nuovo centrocampista dell'Inter. Le immagini di SkySport documentano l'arrivo all'aeroporto di Linate del 30enne olandese in arrivo dall'Ajax. Per lui, ora, visite di rito e firma sul contratto fino al 2025.

🚨 Breaking: Davy Klaassen has landed in Milano to complete his Inter move. Exclusive images @SkySport @DiMarzio #Ajax #Inter pic.twitter.com/8rBjqyHRpc