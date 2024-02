Sono serviti i calci di rigore all'Iran per superare la Siria e accedere alla semifinale di Coppa d'Asia in programma domani contro il Giappone. Partita dove Mehdi Taremi, autore del gol del momentaneo vantaggio della formazione iraniana, non ha potuto contribuire nella lotteria dagli undici metri per via dell'espulsione rimediata nei minuti finali. Taremi che a fine partita non ha nascosto la propria emozione per la sofferta qualificazione al punto da lasciarsi andare alle lacrime: "Sì, è stato un momento emozionante in cui ho pianto. I miei compagni di Nazionale hanno fatto perfettamente il loro dovere e non sono venuti meno durante tutta la partita. Sono grato per quello che hanno fatto per la squadra e anche per me. Ho sentito una grande pressione in certi momenti, quindi sono scoppiato a piangere alla fine", spiega l'attaccante promesso sposo dell'Inter.

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨



مهدي طارمي ينهار بالبكاء بعد تأهل إيران وعدم مشاركته في اللقاء القادم ضد اليابان بسبب الكرت الأحمر. pic.twitter.com/roIainrcU9 — نواف الآسيوي 🇸🇦 (@football_ll55) January 31, 2024