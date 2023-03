"Stare qua è sempre un piacere. Siamo felici di essere partecipi di questa grande famiglia. Sappiamo tutto il lavoro che c’è quindi è sempre un piacere. Quello che facciamo noi è solo una piccolissima parte" dice Esteban Cambiasso, intercettato dai giornalisti presenti alla Charity Dinner della Fondazione Pupi.

Come stai vedendo l’Inter? Come ti spieghi questa discontinuità?

"La vedo come tifoso quindi tutte queste spiegazioni non penso debba darle un tifoso. Io vivo sempre con la speranza che l’Inter sia prima in tutti i campionati, a livello locale che internazionale. No, non mi sono mai chiesto niente. Sono un tifoso e penso che devo fare proprio questo. Chi si chiede il perché delle cose, in positivo o in negativo, sono i protagonisti, io lo sono stato per un po’ di anni, oggi non lo sono quindi non mi chiedo niente perché non ho le risposte".

Come sarà col Porto?

"Sarà una sfida bella tosta perché l’Inter incontra una squadra che lotta, sa giocare che ha qualità e lo ha dimostrato pure qui a Milano. Parte con un vantaggio che non è enorme ma è pur sempre tale quindi bisognerà fare una bella partita, i presupposti ci sono".